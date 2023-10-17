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Военная операция на Украине ,  
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Мосгорсуд оставил в силе арест Стрелкова до 18 декабря

Мосгорсуд оставил в силе арест Игоря Стрелкова до 18 декабря
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь&nbsp;Стрелков&nbsp;(Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом говорится в телеграм-канале московских судов.

«Суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы от 12 сентября 2023 года, которым продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (Стрелкова)», — сказано в сообщении.

По уголовному делу по статье о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК) Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. Источники РБК рассказывали, что заявление на Стрелкова написал экс-сотрудник ЧВК «Вагнер», а расследование ведет ФСБ. По словам адвоката Александра Молохова, следствие засекретило дело.

Стрелков находится в СИЗО с 21 июля. Прокурор в ходатайстве об аресте отмечал, что обвиняемый проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации. Стрелков просил отправить его под домашний арест, поскольку у него стенокардия второй степени, а также трое детей и бабушка на иждивении. 19 августа адвокат заявил, что у его подзащитного в СИЗО «обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание».

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе, 14 августа того же года его отстранили от должности министра обороны ДНР. С тех пор Стрелков не участвовал в боевых действиях, но неоднократно выражал намерение поехать в зону военной операции. Вместе с тем экс-министр критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Стрелкова виновным в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в августе 2014 года и заочно приговорил его к пожизненному заключению. Он не участвовал в судебных заседаниях и отрицал свою вину.

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Теги
Игорь Стрелков Мосгорсуд арест Военная операция на Украине
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