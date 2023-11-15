 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусологи рассказали об особенностях новой версии вакцины «Спутник»

Вирусолог Альтштейн: в новый вариант «Спутника» вставили часть генома омикрона
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Новый вариант вакцины от коронавируса «Спутник V» создан на прежней основе, но содержит генный материал штамма омикрон, а не исходного уханьского вируса, рассказали РБК опрошенные вирусологи.

Ранее глава Центра им. Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, Александр Гинцбург рассказал, что новая версия вакцины нацелена на актуальные штаммы коронавируса SARS-CoV-2.

Обновленный вариант вакцины сделан на той же аденовирусной основе, что и «Спутник Лайт», и «Спутник V», пояснил РБК профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Разница заключается во вставке <...> В этой вакцине в то же самое место аденовирусного генома вставлен участок генома вируса XBB.1.5 — это тот вирус, который называют кракен», — сказал профессор.

Новый подвид омикрона — XBB.1.5, или кракен, — впервые выявили в октябре 2022 года в США. Роспотребнадзор сообщил о первом в России случае заражения кракеном 12 января 2023-го.

Ранее в вакцине «Спутник Лайт» в геном аденовируса был вставлен ген поверхностного белка исходного уханьского варианта коронавируса, рассказал Альтштейн. Благодаря этому в организме привитого человека вырабатывался иммунитет к разновидностям вируса, которые доминировали в 2020 и 2021 годах.

По словам вирусолога, в 2022–2023 годах во всем мире стал доминировать новый вариант COVID-19, который «иммунологически значительно отличается от исходного». Эффективность используемой тогда вакцины снизилась.

Читайте на РБК Pro
В главного конкурента ChatGPT вложили миллиарды. Что задумали создатели
«Отпуск — это абсурд»: как работают Цукерберг, Гейтс и Кук
Как продавать зумерам: история провала и возрождения Abercrombie & Fitch
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80

Сейчас в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи проводятся клинические испытания нового варианта вакцины, рассказал Альтштейн.

Гинцбург рассказал об особенностях обновленной вакцины «Спутник»
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Прежняя вакцина «Спутник» уже практически полностью потеряла эффективность в отношении вариантов вируса, циркулирующих в настоящее время», — отметил в разговоре с РБК главный научный сотрудник Института молекулярной̆ биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Процесс испытаний сейчас слишком зарегулирован и длителен, он не позволяет угнаться за темпом эволюции коронавируса», — сказал Чумаков.

Вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с РБК уточнил, что прививаться новой вакциной имеет смысл людям из группы риска, а также имеющим пониженный иммунитет.

Гинцбург назвал срок поступления нового «Спутника» в гражданский оборот
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В конце октября глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исходный вариант вакцины «Спутник V» совсем перестал защищать от штамма кракен. «Надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — подчеркнул тогда он.

В ноябре Гинцбург рассказал, что в гражданский оборот сначала поступит «Спутник Лайт», потом — двухкомпонентная вакцина «Спутник V», а после этого — детские варианты. Однокомпонентный вариант может поступить в лечебные учреждения до 10 декабря, а двухкомпонентная вакцина — в начале следующего года, отметил директор центра.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 ноября заявила, что за последний месяц заболеваемость коронавирусом в России выросла в два раза. Позднее она отметила, что это связано с сезонностью заболевания.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
вакцинация Спутник V COVID-19 новости
Материалы по теме
Гинцбург рассказал об особенностях обновленной вакцины «Спутник»
Общество
Гинцбург назвал срок поступления нового «Спутника» в гражданский оборот
Общество
Попова назвала причину роста заболеваемости COVID в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 17:17
Госдума назвала ожидаемый срок отмены комиссий при оплате ЖКУ Недвижимость, 19:06
Росстат зафиксировал рекордный с 2021-го рост ВВП за квартал Экономика, 19:05
В Грозном сообщили о блокировке в Instagram страниц сыновей Кадырова Технологии и медиа, 19:00
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 18:57
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 18:46
«БКС Мир Инвестиций» назвали лучшие облигации на долгосрочную перспективу Инвестиции, 18:45
Tez Tour приостановит полеты на чартерах Red Wings в Египет Бизнес, 18:41
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
8 главных вопросов о лечении рака с помощью радиоактивных изотопов Тренды, 18:38
Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени Политика, 18:36
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 18:35
Криптобиржа Binance прекратила поддержку депозитов в рублях Крипто, 18:35
В ЕС предложили включить в новый пакет санкций более 120 лиц и компаний Политика, 18:32
В российских магазинах начали снижаться цены на красную икру Бизнес, 18:32
Wildberries рассказала о результатах проверки Генпрокуратуры Бизнес, 18:31