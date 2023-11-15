Вирусологи рассказали об особенностях новой версии вакцины «Спутник»

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Новый вариант вакцины от коронавируса «Спутник V» создан на прежней основе, но содержит генный материал штамма омикрон, а не исходного уханьского вируса, рассказали РБК опрошенные вирусологи.

Ранее глава Центра им. Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, Александр Гинцбург рассказал, что новая версия вакцины нацелена на актуальные штаммы коронавируса SARS-CoV-2.

Обновленный вариант вакцины сделан на той же аденовирусной основе, что и «Спутник Лайт», и «Спутник V», пояснил РБК профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Разница заключается во вставке <...> В этой вакцине в то же самое место аденовирусного генома вставлен участок генома вируса XBB.1.5 — это тот вирус, который называют кракен», — сказал профессор.

Новый подвид омикрона — XBB.1.5, или кракен, — впервые выявили в октябре 2022 года в США. Роспотребнадзор сообщил о первом в России случае заражения кракеном 12 января 2023-го.

Ранее в вакцине «Спутник Лайт» в геном аденовируса был вставлен ген поверхностного белка исходного уханьского варианта коронавируса, рассказал Альтштейн. Благодаря этому в организме привитого человека вырабатывался иммунитет к разновидностям вируса, которые доминировали в 2020 и 2021 годах.

По словам вирусолога, в 2022–2023 годах во всем мире стал доминировать новый вариант COVID-19, который «иммунологически значительно отличается от исходного». Эффективность используемой тогда вакцины снизилась.

Сейчас в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи проводятся клинические испытания нового варианта вакцины, рассказал Альтштейн.

«Прежняя вакцина «Спутник» уже практически полностью потеряла эффективность в отношении вариантов вируса, циркулирующих в настоящее время», — отметил в разговоре с РБК главный научный сотрудник Института молекулярной̆ биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Процесс испытаний сейчас слишком зарегулирован и длителен, он не позволяет угнаться за темпом эволюции коронавируса», — сказал Чумаков.

Вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с РБК уточнил, что прививаться новой вакциной имеет смысл людям из группы риска, а также имеющим пониженный иммунитет.

В конце октября глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исходный вариант вакцины «Спутник V» совсем перестал защищать от штамма кракен. «Надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — подчеркнул тогда он.

В ноябре Гинцбург рассказал, что в гражданский оборот сначала поступит «Спутник Лайт», потом — двухкомпонентная вакцина «Спутник V», а после этого — детские варианты. Однокомпонентный вариант может поступить в лечебные учреждения до 10 декабря, а двухкомпонентная вакцина — в начале следующего года, отметил директор центра.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 ноября заявила, что за последний месяц заболеваемость коронавирусом в России выросла в два раза. Позднее она отметила, что это связано с сезонностью заболевания.