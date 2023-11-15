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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург назвал срок поступления нового «Спутника» в гражданский оборот

Гинцбург: обновленный «Спутник» может поступить в гражданский оборот в декабре
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Клинические испытания обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» завершились, и уже в первой декаде декабря она может поступить в гражданский оборот. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи (разработчика «Спутника V») Александр Гинцбург в разговоре с «РИА Новости».

«Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде (10–15 декабря) «Спутник Лайт» будет в гражданском обороте», — сказал он.

Остальные варианты вакцины, в том числе «Спутник V» и детский вариант, поступят в медучреждения позднее.

Чтобы ускорить процесс, Минздрав разрешил центру параллельно наращивать необходимый объем вакцин и писать отчет по итогам клинических испытаний, добавил Гинцбург. По его словам, это позволит в момент регистрации препарата уже ввести партии вакцины (проверенные по документации ведомства) в гражданский оборот и не ожидать еще два месяца.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Глава центра Гамалеи объяснил, что после того, как вирус изменился антигенно, потребовалось и изменение вакцины. Летальность коронавируса понизилась, но при этом его заразность увеличилась, отметил он.

В конце октября Гинцбург заявил, что «Спутник V» перестал защищать от новых штаммов COVID-19. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты коронавируса «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность вакцины упала в восемь раз. Когда же появились варианты 4 и 5, эффективность упала уже в 20 раз. Против новых вариантов препарат вовсе бессилен.

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В том же месяце заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о начале клинических исследований вакцин «Спутник V» и однокомпонентной «Спутник Лайт», адаптированных под новый штамм коронавируса XBB-1.

Оперативный штаб сообщил, что с 6 по 12 ноября заболеваемость COVID выросла на 22,8%, рост отмечен в 70 регионах России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила 8 ноября, что фиксируется двойной рост заболеваемости COVID по сравнению с месяцем назад. Она сообщила, что это расценивается как начало эпидемии.

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Теги
Александр Гинцбург «Спутник» вакцинация от COVID-19
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