Гинцбург рассказал об особенностях обновленной вакцины «Спутник»

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Новая версия вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет защищать от актуальных штаммов коронавируса, рассказал РБК глава Центра им. Гамалеи, где разрабатываются вакцины, Александр Гинцбург.

«Она будет защищать от тех актуальных штаммов COVID-19, которые сейчас нас с вами окружают, которые вызывают заболевания средней тяжести, тяжелой тяжести, а иногда и летальные случаи», — пояснил Гинцбург.

По словам директора центра, антитела, которые раньше вырабатывались на основе «Спутник V», больше не защищают от новых вариантов коронавируса, потому что вакцину изначально сделали на основе «уханьского» штамма.

Новый вариант вакцины сделан на основе того штамма, который сейчас циркулирует. «Те антитела, которые раньше вырабатывались на основе «Спутник V» в исходном его варианте, уже нас не защищают от новых вариантов вируса. Поэтому и надо подгонять действующую вакцину под новый антигенный вариант, что вообще-то неудивительно. Так как мы каждый год это делаем на протяжении 70 последних лет, меняя антигенный состав вакцины от гриппа», — пояснил Гинцбург.

В гражданский оборот сначала поступит «Спутник Лайт», потом — двухкомпонентная вакцина «Спутник V», а после этого — детские варианты.

Гинцбург выразил надежду, что в гражданский оборот до 10 декабря поступит однокомпонентный вариант, а в начале следующего года — двухкомпонентная вакцина.

Он добавил, что обновленную вакцину будут закупать не централизованно, а через регионы и большие медицинские структуры. Он подчеркнул, что теперь покупать «Спутник V» будут губернаторы с помощью регионального бюджета.

«Сколько они закупят, мне, честно говоря, неизвестно. Хотя сегодня мы и в их адрес тоже разошлем соответствующую информацию», — добавил ученый.

В конце октября Гинцбург заявил, что исходный вариант вакцины «Спутник V» совсем перестал защищать от штамма «кракен», то есть с января 2023 года. «Надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — подчеркнул глава Центра им. Гамалеи.

9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последний месяц заболеваемость коронавирусом в России выросла в два раза. Она отметила, что это происходит из-за праздников, каникул, «от большого количества миграционных активностей». Попова добавила, что в России зарегистрировали десять случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «пирола».