В Европе приготовились к доминированию нового подвида COVID «кракен»

Новый вариант коронавируса под названием «кракен» активно распространяется в США, за несколько недель его доля возросла там с 4 до 40%. Новая мутация имеет все шансы стать доминирующей и в Европе, предупреждают эксперты

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Новый подтип коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кракен» (XBB.1.5) имеет все шансы вытеснить доминирующий сейчас в Европе «омикрон», сообщает издание Politico. Сейчас это замещение активно происходит в Соединенных Штатах.

«Существует вероятность того, что этот вариант может оказать возрастающее влияние на число случаев COVID-19 в Евросоюзе, но не в течение ближайшего месяца, поскольку в настоящее время этот вариант присутствует в ЕС только на очень низких уровнях», — ссылается издание на данные Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю заболеваний (ECDC).

«Кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США, по оценке ECDC, он стал «наиболее трансмиссивным подвариантом» и распространяется очень агрессивно — поскольку число случаев заражения «удваивается каждые девять дней».

В США за несколько недель число выявленных случаев «кракена» возросло с 4% до 40%, пишет Politico со ссылкой на данные Белого дома.

ECDC предупреждает, что повышенные темпы распространения нового подтипа коронавируса, вероятно, обусловлены способностью XBB.1.5 уклоняться от защиты иммунной системы. Мутация у него произошла в спайковом белке, на который реагируют антитела большинства созданных вакцин.

«Кракен» уже обнаружили в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии. Однако эксперты считают, что этот вариант не обязательно станет доминирующим в Европе. «Во время пандемии несколько раз наблюдались значительные различия в циркуляции вариантов между Северной Америкой и Европой», — предупреждает ECDC.

Доминирующий сейчас штамм коронавируса «омикрон» впервые обнаружили в начале ноября 2021 года, первые заражения произошли в ЮАР и Ботсване, затем его выявили в Европе.

О первых случаях «омикрона» в России Роспотребнадзор сообщил в начале декабря 2021 года. Его выявили у двух граждан, прибывших из ЮАР.

В 2022 году омикрон-штаммы стали доминирующими вариантами коронавируса в России. В июне 2022 года Роспотребнадзор сообщал, что на «омикрон» приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19.