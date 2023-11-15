Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для переговоров с Байденом

Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Байденом

Си Цзиньпин (Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters)

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для встречи с президентом США Джо Байденом и участия в неформальной встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает агентство «Синьхуа».

В аэропорту Сан-Франциско Си Цзиньпина встретил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, глава Минфина США Джанет Йеллен и другие чиновники.

Это первая очная встреча Байдена и Си за год. Белый дом запланировал «широкомасштабную встречу» с расчетом на стабилизацию отношений с Пекином.

11 ноября Politico писала, что Байден намерен провести с председателем Китая «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений. Среди тем переговоров будет обсуждение связей Пекина с Тегераном и роль Китая в конфликте на Украине. По словам американских чиновников, Байден собирается убедить китайскую сторону повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке».

В последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались на полях саммита G20 на Бали. Китайский лидер не был в США с 2017 года.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Тема мероприятия — «Создание жизнеспособного и устойчивого будущего для всех». В организацию входит 21 государство, в том числе Россия. Российскую делегацию на саммите возглавил зампред правительства Алексей Оверчук.