Байден запланировал «жесткий разговор» с Си Цзиньпинем

Лидеры США и Китая встретятся в середине ноября. Белый дом готовится к обсуждению роли Пекина в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Байден рассматривает встречу в качестве последнего шанса повлиять на Си до выборов лично

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден намерен провести с китайским председателем Си Цзиньпинем «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, среди тем будут связи Пекина с Тегераном и его роль в конфликте на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседника издания, Байден намерен убедить китайскую сторону повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». Он заверил в незамедлительном ответе США на любые «провокационные действия» со стороны Тегерана.

Другой темой станет роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США, пишет Politico. Американские власти ранее обвиняли Пекин в нежелании ужесточить контроль над производством этих препаратов, которые попадают в распоряжение мексиканских картелей, а затем — в США.

Politico пишет, что Байден рассматривает встречу как последний шанс повлиять на Си во время личной встречи для перезагрузки в отношениях, прежде чем он будет целиком поглощен предвыборной кампанией. Электоральный процесс и возможная победа на выборах президента Тайваня кандидата, выступающего за независимость острова, по словам одного из источников издания, могут сделать 2024 год «довольно ухабистым».

Собеседники издания отметили, что в последнее время степень желания китайской стороны обсуждать проблемные вопросы неожиданно выросла, это может быть связано с проблемами в экономики республики. По словам одного из источников, пока не ясно — настроен Пекин на краткосрочное или долгосрочное улучшение отношений.

Встреча Байдена и Си произойдет на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Президент США приедет туда 14 ноября, по сведениям NYT, лидеры встретятся 15 числа.

Это будет первая очная встреча двух президентов за год. Белый дом запланировал «широкомасштабную встречу» и рассчитывает на стибилизацию отношений с Пекином, несмотря на разногласия по ряду вопросов.