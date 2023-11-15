Что ожидать от переговоров Байдена и Си в Сан-Франциско

15 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Какие цели будут преследовать на ней лидеры двух главных экономик мира — разбирался РБК

Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Чего хочет Байден

Президент США в отличие от первой очной встречи с Си Цзиньпином, которая прошла год назад перед саммитом G20 на Бали и перед которой и Байден, и Си имели сильные внутренние позиции (Си был переизбран на третий срок, а Байдену удалось избежать «красного конгресса» на промежуточных выборах), перед переговорами в Сан-Франциско на форуме АТЭС имеет ослабленные тылы.

С субботы на воскресенье США ожидает шатдаун, если конгресс не сможет договориться о бюджете на следующий год, что кажется проблематичным с учетом жесткого противостояния республиканцев и демократов. Кроме того, последние опросы общественного мнения показали, что Байден все больше уступает Дональду Трампу в заочной гонке, финалом которой станут президентские выборы 2024 года. Текущий рейтинг популярности Байдена составляет 37%, что на 1% ниже показателей Трампа за год до выборов 2020 года, при том что последний считался одним из наиболее непопулярных президентов в истории США.

Сложности предстоящим переговорам добавляет то, что все больше американцев воспринимают Китай не просто как конкурента, а как противника. В преддверии встречи двух лидеров National Public Radio (NPR) обнародовало результаты очередного исследования отношения американцев к КНР, проведенного совместно с Чикагским советом по глобальным делам (такие опросы проводятся с 1990 года). Оказалось, что доля респондентов, которые сочли Китай серьезной угрозой для страны, стала рекордной за весь период исследований — 58%.

NPR отмечает, что Байден стремится сделать китайское направление главным в своей внешней политике, но его администрации приходится также реагировать на украинский и ближневосточный кризисы. Американский лидер после прихода к власти сосредоточился на создании альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе, направленных на сдерживание Китая, и оставил в силе введенные Трампом пошлины на товары из КНР наряду с другими ограничениями. Байден также увеличил субсидии для американских компаний, производящих микросхемы, полупроводники и электромобили.

АР ожидает, что на переговорах с Си Байден будет, с одной стороны, отстаивать политику США по расширению контроля за экспортом полупроводников и оборудования для производства микросхем (на следующий день после переговоров Вашингтон расширит ограничения на экспорт передовых технологий в Китай), а с другой — постарается убедить китайского лидера, что США не намерены вести экономическую войну с КНР. «Соединенные Штаты не желают отделяться от Китая. Полное разъединение наших экономик было бы экономически катастрофическим как для наших стран, так и для всего мира. Мы стремимся к здоровым экономическим отношениям, которые со временем принесут пользу обеим странам», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном за неделю до саммита.

Foreign Policy отмечает, что кроме определения условий «ответственного соперничества» (речь о нем шла и на Бали) Байден заинтересован в восстановлении военных каналов связи, которые были разорваны Пекином в прошлом году после августовского визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Байден «полон решимости добиться восстановления связей между военными, потому что он считает, что это отвечает интересам национальной безопасности США», — заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью CBS. Также американцы надеются на поддержание двусторонних контактов на различных уровнях, возобновившихся с этого лета.

Чего хочет Си

Для китайского лидера первостепенную важность будет иметь обсуждение ситуации вокруг Тайваня, сказал РБК заместитель директора ИМЭМО РАН китаист Александр Ломанов. Пекин все больше сомневается в том, насколько искренни США в своем признании принципа «одного Китая». В пользу этих опасений говорят в том числе неоднократные заявления Байдена о готовности США встать на защиту Тайваня в случае нападения Китая, а также растущие поставки американских вооружений на остров, в том числе за счет американского бюджета.

В январе на Тайване должны пройти президентские выборы, на которых с высокой долей вероятности может в третий раз победить Цай Инвэнь, представляющая правящую Демократическую прогрессивную партию, выступающую за независимость Китайской Республики от КНР. «Ее победа создаст долгосрочный и практически непоправимый кризис в отношениях между материком и островом, который способен подтолкнуть материк к решительным действиям», — предупреждает Ломанов. Вероятность подобного сценария хорошо осознают как в Пекине, так и в Вашингтоне, поэтому вопрос статуса Тайваня будет одним из наиболее сложных и спорных на предстоящих переговорах. Кроме того, Си может попытаться донести до своего визави растущую озабоченность Пекина в связи с созданными США военно-политическими блоками в Азиатско-Тихоокеанском регионе — «Пять глаз», AUKUS и QUAD.

Но краеугольным камнем китайско-американских отношений остается торгово-экономическое сотрудничество, где также наметилась тревожная для Пекина тенденция на разъединение экономик двух стран. В первой половине 2023 года двусторонняя торговля снизилась на 14,5%, и посол КНР в США Се Фен возложил вину за это на введенные администрацией Байдена новые тарифы и ограничения, в том числе на экспорт чипов для систем искусственного интеллекта, а также на американские инвестиции в эту и другие технологические отрасли Китая.

Си, прежде довольно сдержанный в оценках и избегающий прямой критики США, в марте прямо указал на недопустимость таких мер. «Внешние условия развития Китая резко изменились, значительно усилились факторы неопределенности и непредсказуемости, особенно в условиях, когда западные страны во главе с США осуществляют против нас всестороннее сдерживание и подавление, создавая беспрецедентно серьезные проблемы для развития нашей страны», — заявил китайский лидер.

Особое беспокойство Пекина вызывает и то, что в третьем квартале 2023 года один из ключевых показателей прямых иностранных инвестиций впервые с 1998 года ушел в минус, сообщил Bloomberg в начале ноября. На фоне ухудшения отношений Китая с Западом зарубежные инвесторы предпочитают выводить прибыль за границу, вместо того чтобы реинвестировать ее в китайскую экономику.

Как отмечает AP, на протяжении последних трех десятилетий иностранные инвестиции были важным подспорьем для стремительно растущей китайской экономики, и их отток может стать серьезным вызовом в условиях и без того снижающихся темпов экономического роста. В Сан-Франциско Си будет важно продемонстрировать бизнес-сообществу, что Китай по-прежнему остается надежным местом размещения капитала, — именно с таким посылом китайский лидер, как ожидается, выступит на специально организованном гала-ужине для американских предпринимателей.

Наконец, на переговорах с Байденом Си может выступить не только как выразитель национальных интересов КНР, но и как борец за макроэкономические интересы всего региона, предположил Ломанов. Многие страны АТР обеспокоены все более частыми проявлениями протекционизма, торговыми барьерами и санкциями, подрывающими идею всеобщей глобализации, которая легла в основу АТЭС при создании объединения. «Как на встрече с Байденом, так и в выступлении Си Цзиньпина будут звучать тезисы в поддержку экономической глобализации в Азии и против разъединения экономик КНР и США, санкций, произвольного блокирования поставок высокотехнологичной продукции», — прогнозирует эксперт.

Визит Си Цзиньпина в Сан-Франциско станет его пятой поездкой в США в качестве лидера КНР и десятой в жизни. Впервые он побывал в стране в возрасте 31 года, в 1985 году, что считается его первой зарубежной поездкой. В последний раз Си был в США в апреле 2017 года с двухдневным визитом. 45-й президент США Дональд Трамп принимал Си Цзиньпина с супругой в личном поместье Мар-а-Лаго (Флорида). В медиа попали фотографии, на которых Трамп и Си вместе с первыми леди Меланией Трамп и Пэн Лиюань сидят за чайным столиком: в бокалах принимающей стороны была кола, а гости пили чай. Всего же в резиденцию Трампа на встречу с Си были приглашены около 30 человек. Переговоры лидеров в неформальной атмосфере подавались как доказательство наличия «химии» между ними. Джо Байден посещал КНР четыре раза. Впервые — в 1979 году, в возрасте 36 лет, в составе делегации комитета сената по международным делам. Затем — в 2001-м, когда уже возглавил этот комитет. В августе 2011 года Байден прилетал в Пекин уже как вице-президент США, как и в 2013 году. В тот период они с Си часто встречались, но после избрания президентом США Байден Китай не посещал.

О чем могут договориться лидеры

Опрошенные РБК специалисты дают довольно сдержанные прогнозы относительно итогов встречи. Накопившиеся противоречия слишком велики, чтобы Байдену и Си удалось прийти к прорывным договоренностям или вывести двусторонние отношения на качественно иной уровень. «Никто сейчас не ожидает каких-то конкретных значительных результатов от этой встречи», — сказал РБК американист, доктор политических наук Игорь Зевелев. Главная задача двух лидеров — остановить сползание двусторонних отношений к открытой конфронтации, которая могла бы привести к открытому конфликту между двумя сверхдержавами. Однако эксперт допускает, что Си и Байден могут достичь каких-то соглашений, прежде всего в области экономики.

Незадолго до саммита в Сан-Франциско США впервые направили официальную делегацию сельхозпроизводителей на Китайскую международную выставку импортных товаров, а в начале ноября была заключена сделка о поставке в Китай крупнейшей за несколько месяцев партии сои. «Не исключено, что американская сторона заготовила для саммита символическое снятие какого-то из ограничений, введенных еще при администрации Трампа, чтобы создать атмосферу detente (разрядки. — РБК)», — допускает Ломанов. Но глобальных подвижек в этом вопросе ожидать не стоит: ни Пекин, ни Вашингтон не готовы к серьезным уступкам или разменам.

Между тем, по данным источников Bloomberg, на встрече в Сан-Франциско Байден и Си должны объявить о новом соглашении, по которому Китай обязуется предпринять дополнительные усилия по борьбе с поставками в США фентанила — мощного синтетического опиоида. Передозировка этим наркотиком стала самой частой причиной смерти среди американцев в возрасте от 18 до 45 лет; все чаще его жертвами оказываются подростки и даже маленькие дети. Похожее соглашение США и Китай заключили еще в 2018 году, когда китайские власти ввели полный запрет на производство и оборот фентанила внутри страны. Однако местные химические компании нашли лазейку в законодательстве и стали поставлять в США, Мексику и Канаду не попавшие под запрет новейшие аналоги наркотика и вещества для его производства. В рамках нового соглашения Китай пообещает прикрыть и эту лазейку, а США взамен снимут санкции с Института судебной экспертизы Министерства общественной безопасности КНР, введенные в 2020 году за предполагаемую причастность ведомства к массовой слежке за уйгурами — тюркским этническим меньшинством, проживающим в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Кроме того, Байден и Си, как ожидается, подпишут декларацию о недопустимости внедрения искусственного интеллекта в автономные системы вооружений вроде беспилотников, а также в систему управления ядерным оружием. Однако появление подобного документа не стоит переоценивать, это не более чем красивый и символический жест, отметил Ломанов. «Уровень взаимного доверия между Китаем и США приближается к нулю, и никаких механизмов верификации нет. Достаточно в американских СМИ проявиться каким-то утечкам о том, что, несмотря на обещания, Китай создает военный искусственный интеллект, или, наоборот, стоит в КНР появиться аналогичной утечке относительно планов США, как все эти договоренности будут отброшены. Гонка вооружений практически неминуема», — считает эксперт. По мнению Зевелева, вполне реально, что стороны объявят о возобновлении контактов по военной линии. «Китай очень надеется, что США подтвердят свою приверженность политике одного Китая», — также отметил он.