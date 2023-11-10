В Белом доме назвали «широкомасштабной» предстоящую встречу Си и Байдена

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут встречу на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.

Два старших советника Байдена сказали журналистам, что планируется «широкомасштабная» встреча. Вашингтон намерен стабилизировать отношения с Пекином, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, отметили собеседники издания.

По их словам, американский президент намерен обсудить отношения Китая с Тайванем, связи России с Северной Кореей, военные действия на Украине и войну между Израилем и ХАМАС, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что лидеры двух стран обсудят «сохраняющееся значение поддержания открытых линий связи», передает AP.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Байден и Си прибудут туда 14 ноября.

В последний раз президент США и глава КНР встречались на полях саммита G20 на Бали. Си Цзиньпин не был в США с 2017 года.