Делегацию России на саммите АТЭС в США возглавит вице-премьер Оверчук
Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возглавит зампред правительства Алексей Оверчук. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Очередной саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Тема мероприятия — «Создание жизнеспособного и устойчивого будущего для всех».
В организацию входит 21 государство, в том числе Россия, Китай и США.
3 октября посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в нарушении международного обязательства по рассылке приглашений на саммит. Госдеп США в ответ заверил, что российскую делегацию смогут принять на саммите АТЭС, однако с учетом санкций. И Кремль, и Госдеп исключили присутствие на нем российского президента Владимира Путина.
Оверчук не находится под американскими санкциями.
Госдеп США допускал, что по итогам мероприятия из-за разногласий по Украине не будет принята итоговая декларация.
26 февраля прошлого года, после начала российской военной специальной операции на Украине, США вслед за ЕС, Канадой и Великобританией ввели санкции против Путина.
В санкционный список попали также министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Генштаба Валерий Герасимов.
OFAC внесло Путина в список SDN, отметив, что крайне редко приходится вносить в санкционный черный список действующего главу государства (другие примеры — президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Сирии Башар Асад).
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