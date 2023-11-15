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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Белиз разорвал дипломатические отношения с Израилем

Белиз приостановил работу почетного консульства в Израиле из-за ситуации в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Белиз решил разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за «нарушения международного гуманитарного права жителей сектора Газа» и продолжения боевых действий израильской армии, следует из заявления на сайте правительства страны.

«Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции приняло следующие меры, которые должны вступить в силу немедленно: а) Правительство Белиза отзывает свое соглашение об аккредитации назначенного посла Израиля в Белизе Эйнат Кранц-Нейгер», — говорится в сообщении.

Также власти решили приостановить всю деятельность почетного консульства Белиза в Тель-Авиве и отозвать свой запрос на аккредитацию Джонатана Энава в качестве почетного консула страны в Израиле.

Боливия разорвала дипотношения с Израилем
Политика
Фото:Wikimedia Commons

После нападения палестинского движения ХАМАС и начала Израилем боевых действий в секторе Газа дипломатические отношения с Израилем разорвала Боливия. Чили, Колумбия, Бахрейн, Турция, Иордания отозвали своих послов из Тель-Авива. Эти страны обвиняли Израиль в «гуманитарной трагедии» в Газе и нежелании прекращать огонь. Израиль в ответ также отозвал своих дипломатов.

Теги
Белиз Израиль разрыв дипломатических отношений дипломатические отношения
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