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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле

Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент Чили Габриэль Борич объявил, что распорядился отозвать для консультаций посла страны в Израиле из-за «нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа», передает Reuters.

В своем аккаунте в X (бывшая Twitter) политик написал, что Чили «решительно осуждает» военные операции Израиля и с большой обеспокоенностью наблюдает за ними.

Об отзыве посла объявил также президент Колумбии Густаво Петро, обвинив Израиль в «резне палестинского народа».

16 октября глава МИД Колумбии Альваро Лейва призвал израильского посла Гали Дагана покинуть страну на фоне напряженности, возникшей после спорных высказываний Петро о войне Израиля и ХАМАС, передает Times of Israel.

Накануне, 31 октября, еще одна латиноамериканская страна, Боливия, объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем.

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