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Палестино-израильский конфликт ,  
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Турция отозвала посла из Израиля

МИД Турции объявил об отзыве посла из Израиля для консультаций
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Решение принято на фоне гуманитарной ситуации в секторе Газа и нежелания Израиля прекращать огонь, сообщили в МИД страны
Шакир Озкан Торунлар
Шакир Озкан Торунлар (Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС)

Турция на фоне гуманитарной ситуации в секторе Газа отозвала своего посла из Израиля Шакира Озкана Торунлара для консультаций, сообщается на сайте МИД республики.

«Принимая во внимание гуманитарную трагедию в секторе Газа из-за того, что израильская сторона не приняла призывов о прекращении огня, продолжила нападения на мирное население и не допустила бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи, было решено пригласить нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций», — говорится в сообщении.

Дипломатические отношения Израиля и Турции были фактически заморожены с 2010 по 2022 год, после того как турецкий корабль «Мави Мармара» попытался прорвать морскую блокаду сектора Газа. Экипаж оказал сопротивление досмотровой группе спецназа, погибли девять пропалестинских активистов, сообщали в ЦАХАЛ.

В этот период стороны не раз обвиняли друг друга в геноциде. В июле 2018 года Эрдоган заявил о «духе Гитлера» в Израиле и назвал это государство самым фашистским и расистским в мире в связи с принятием закона, который официально назвал Израиль национальной родиной еврейского народа и постановил, что «реализация права на национальное самоопределение в Израиле уникальна для еврейского народа». Это вызвало критику арабского населения страны.

Израильский премьер в ответ назвал Турцию «темной диктатурой», Эрдогана — «поборником демократии», который «убивает сирийцев и курдов и сажает в тюрьмы тысячи своих граждан».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 ноября, что отказался от общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за действий его армии в секторе Газа. «Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов», — сказал Эрдоган. При этом он считает, что полностью разорвать отношения с Израилем невозможно. По его словам, глава разведслужбы Ибрагим Калын ведет переговоры о прекращении огня с израильской стороной и ХАМАС.

На прошлой неделе турецкий лидер на митинге назвал Израиль «оккупантом» палестинских территорий и пообещал объявить военным преступником. Главным виновником войны он счел Запад, который действует, «не пачкая собственных рук», а Израиль при этом является «пешкой, которой однажды пожертвуют». «Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?» — заявил президент. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в ответ предложил Эрдогану забрать к себе «нацистских убийц» из сектора Газа. МИД объявил об отзыве дипломатов из Турции для переоценки отношений.

Президент Турции также сравнивал действия израильской армии в секторе Газа с «резней». «Отключая воду, электричество, блокируя въезды и выезды из города, разрушая его инфраструктуру, разрушая мечети и церкви, <...> лишая людей доступа к их самым насущным гуманитарным потребностям, сбрасывая бомбы на дома, в которых проживают мирные жители <...> Это не война, а резня», — подчеркивал он.

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Теги
Елена Чернышова
Турция Израиль отзыв посла сектор Газа
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