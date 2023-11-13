МЧС: надеемся вывезти всех россиян из сектора Газа за неделю

В МЧС сообщили о планах вывезти россиян из сектора Газа за неделю

Из сектора Газа планируют вывезти всех россиян в течение недели, заявил замглавы МЧС России Алексей Серко.

«Благодаря огромной совместной работе МИД, МЧС, а также других ведомств, нам удалось добиться того, что наши граждане сегодня прилетели в Россию. Надеюсь также, каждый день будет прибывать по группе людей. <...> Надеюсь, в течение недели, если получится — раньше, мы всех людей вывезем в Россию», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Серко, в Каире стоят еще два самолета. «Сколько необходимо, столько бортов есть, чтобы всех вывести, чтобы никого не задерживать», — отметил он.

Директор ситуационно-кризисного центра МИД России Юрий Горлач заявил, что вывоз россиян из сектора Газа будет «проводиться поэтапно» потому что, что работа КПП «Рафах» «ограничена светлым временем суток» из-за боевых столкновений.

В аэропорту Домодедово развернули оперативный штаб МЧС для встречи эвакуированных из сектора Газа россиян. В аэропорту также находится и пункт временного размещения.

13 ноября самолет МЧС с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву. Они перешли границу сектора Газа с Египтом через КПП «Рафах» накануне.

По данным Минздрава, среди перешедших границу накануне есть одна женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет.

«Прибывших граждан планируется разместить в пунктах временного пребывания. Для них будет организовано питание, подготовлены теплые вещи. Особое внимание будет уделено детям», — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что 13 ноября пункт пропуска пересекли 99 человек, из них 43 ребенка. Доставка этих граждан в Россию ожидается 14 ноября, заявил Серко. В Египте «российским гражданам оказывается помощь с оформлением документов, медицинская и психологическая поддержка», они обеспечены питанием и водой, сообщили в МЧС.