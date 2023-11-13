Yedioth Ahronoth: Боррель прибудет в Израиль 16 ноября и планирует посетить Газу

Yedioth Ahronoth узнала о планах Борреля посетить Израиль и Газу

Жозеп Боррель (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель в четверг, 16 ноября, прибудет с визитом в Израиль, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Там он встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел Эли Коэном. Также Боррель планирует встретиться с семьями заложников и посетить сектор Газа, уточняет издание без ссылки на источник.

Ранее Боррель призывал стороны палестино-израильского конфликта к «немедленным паузам в боевых действиях и созданию гуманитарных коридоров».

В октябре Израиль посетили президент США Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

5 ноября Блинкен прибыл на Западный берег реки Иордан, где провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В начале ноября в Израиле побывал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Также Израиль посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.