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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Yedioth Ahronoth узнала о планах Борреля посетить Израиль и Газу

Yedioth Ahronoth: Боррель прибудет в Израиль 16 ноября и планирует посетить Газу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель в четверг, 16 ноября, прибудет с визитом в Израиль, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Там он встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел Эли Коэном. Также Боррель планирует встретиться с семьями заложников и посетить сектор Газа, уточняет издание без ссылки на источник.

Ранее Боррель призывал стороны палестино-израильского конфликта к «немедленным паузам в боевых действиях и созданию гуманитарных коридоров».

В октябре Израиль посетили президент США Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

5 ноября Блинкен прибыл на Западный берег реки Иордан, где провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В начале ноября в Израиле побывал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Также Израиль посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Теги
Жозеп Боррель Израиль сектор Газа визит
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