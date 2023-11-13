Yedioth Ahronoth узнала о планах Борреля посетить Израиль и Газу
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель в четверг, 16 ноября, прибудет с визитом в Израиль, сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Там он встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел Эли Коэном. Также Боррель планирует встретиться с семьями заложников и посетить сектор Газа, уточняет издание без ссылки на источник.
Ранее Боррель призывал стороны палестино-израильского конфликта к «немедленным паузам в боевых действиях и созданию гуманитарных коридоров».
В октябре Израиль посетили президент США Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.
5 ноября Блинкен прибыл на Западный берег реки Иордан, где провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
В начале ноября в Израиле побывал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Также Израиль посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.