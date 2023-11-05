Блинкен посетит Западный берег реки Иордан

Госсекретарь США уже посетил Израиль и Иорданию, в последней прошла встреча с его коллегами из арабских стран. Блинкен продвигает идею о гуманитарных паузах в конфликте, но Израиль пока отказывается от такого шага

Энтони Блинкен в Иордании (Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом на Ближнем Востоке, в воскресенье 5 октября посетит Западный берег реки Иордан, сообщают телеканалы Al Arabiya в соцсети Х и Al Hadath со ссылкой на неназванных палестинских чиновников. Блинкен приедет в город Рамалла.

Глава Госдепартамента уже посетил Израиль и Иорданию в рамках своего визита, в дальнейшем он также направится в Турцию. Затем у него запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Индию.

3 ноября Блинкен в Израиле провел встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. С ним он, в частности, обсуждал возможность гуманитарных пауз в конфликте с ХАМАС. Они, по словам Блинкена, должны позволить обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, а также способствовать освобождению заложников. Госсекретарь подчеркнул, что следует гарантировать неиспользование ХАМАС этих пауз «в свою пользу».

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху отверг предложение Блинкена о гуманитарных паузах. «Мы продолжаем действовать в полную силу, и Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение заложников», — сказал он.



В Аммане (Иордания) американский госсекретарь встретился с арабскими министрами иностранных дел. Главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) призвали прекратить огонь в секторе Газа. Блинкен на это заявил, что прекращение огня позволит ХАМАС «перегруппироваться и повторить то, что он сделал». Но дипломат вновь заявил о поддержке идеи гуманитарных пауз.