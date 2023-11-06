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Глава ЦРУ прибыл в Израиль

Глава ЦРУ Бернс приехал в Израиль в рамках визита на Ближний Восток

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Израиль в рамках визита в страны Ближнего Востока, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Израиль стал первым среди стран, которые посетит Бернс в рамках этого турне. Среди возможных тем для обсуждения с представителями этих стран — ситуация в секторе Газа, переговоры о заложниках и предотвращение расширения войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС в более широкий контекст, рассказал собеседник NYT.

Источники Axios отметили, что глава ЦРУ встретится в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом, главой службы внешней разведки «Моссад» Дэвидом Барнеа и другими высокопоставленными чиновниками обороны и разведки. После Израиля Бернс должен посетить Катар, Египет, Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты, добавили собеседники издания.

Теги
ЦРУ США Уильям Бернс Израиль Ближний Восток
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