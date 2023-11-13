Politico узнала об извинениях перед членами ЕС из-за слов Борреля о Газе

Боррель выступил с заявлением о «гуманитарной паузе» до того, как страны ЕС договорились об общей позиции. В Брюсселе специально призвали к «паузам» — чтобы это не истолковали как призыв к длительному прекращению огня

Жозеп Боррель (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о «базовом консенсусе» в Евросоюзе относительно необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа до согласования странами общей позиции, после чего страны Европы получили извинения, пишет Politico со ссылкой на источники.

Европейские страны несколько дней согласовывали формулировки, поскольку Испания (Боррель — испанский политик) настаивала на требовании полного прекращения огня, тогда как Германия, Чехия и Австрия стремились не допустить фраз, которые можно было бы истолковать как несогласие с правом Израиля на самооборону. Боррель объявил о консенсусе 23 октября, тогда как общая позиция была окончательно согласована только 27 октября.

Дипломатические источники издания рассказали, что высокопоставленному сотруднику Европейской службы внешних связей Стефано Саннино пришлось прокомментировать представителям стран заявления Борреля. Один из источников назвал произошедшее извинениями, два других собеседника сочли это объяснениями. Представитель Евросоюза пояснил действия Борреля тем, что позиции европейских стран были озвучены еще во время первой дискуссии.

Страны ЕС избегают слова «пауза» в единственном числе, чтобы оно не было истолковано как призыв к длительному прекращению огня, используя вместо этого слово «паузы». Спустя день после согласования общеевропейской позиции о «паузах», 28 октября, Боррель опубликовал твит с призывом к «паузе в военных действиях» для гуманитарных целей.

«Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то крайне важно придерживаться позиций, четко выраженных главами государств и правительств», — отреагировал на его слова глава австрийского МИДа Александр Шалленберг.

Боррель 13 ноября снова сообщил о призыве стран Евросоюза к немедленным гуманитарным паузам и подчеркнул, что «речь идет о паузах во множественном числе».

Отход от позиции стран — членов Евросоюза по вопросу войны в секторе Газа стал ранее причиной критики другого высокопоставленного чиновника ЕС — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен . Причиной стала ее «безоговорочная поддержка одной из двух сторон» войны, а также чрезмерная активность в вопросах внешней политики, что выходит за рамки ее полномочий, претензии были высказаны дипломатами ЕС.

Позиция фон дер Ляйен стала причиной ее конфликта с главой Евросовета Шарлем Мишелем и усилила проблемы в отношениях с Боррелем. Последний публично упрекнул ее, указав, что глава ЕК не вправе представлять Евросоюз во внешней политике, которая согласовывается главами МИД на встречах. «Под моим председательством», — подчеркнул Боррель.