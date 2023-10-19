Риши Сунак (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль, сообщает Reuters.

Визит Сунака анонсировали накануне. Британский премьер планирует встретиться с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Сунак выразит соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле и секторе Газа, а также предостережет от дальнейшей эскалации конфликта в регионе, сообщала пресс-служба британского правительства.

«Каждая смерть мирного человека — это трагедия. И слишком много жизней было потеряно в результате ужасающего террористического акта ХАМАС», — говорил Сунак.

После визита в Израиль Сунак отправится «в ряд других региональных столиц». Какие именно, в британском правительстве не раскрыли, объяснив это соображениями безопасности и быстро меняющейся ситуацией в регионе.

Накануне Израиль посетил президент США Джо Байден. Он провел переговоры с Нетаньяху и пообещал поддержку Израилю «сегодня, завтра и всегда».