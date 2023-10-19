 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Риши Сунак прибыл в Израиль

Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль, сообщает Reuters.

Визит Сунака анонсировали накануне. Британский премьер планирует встретиться с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Сунак выразит соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле и секторе Газа, а также предостережет от дальнейшей эскалации конфликта в регионе, сообщала пресс-служба британского правительства.

«Каждая смерть мирного человека — это трагедия. И слишком много жизней было потеряно в результате ужасающего террористического акта ХАМАС», — говорил Сунак.

После визита в Израиль Сунак отправится «в ряд других региональных столиц». Какие именно, в британском правительстве не раскрыли, объяснив это соображениями безопасности и быстро меняющейся ситуацией в регионе.

Накануне Израиль посетил президент США Джо Байден. Он провел переговоры с Нетаньяху и пообещал поддержку Израилю «сегодня, завтра и всегда».

Теги
Риши Сунак Великобритания Израиль
Материалы по теме
Британский премьер-министр Сунак посетит Израиль вслед за Байденом
Политика
The Times узнала о планах Британии по наблюдательным полетам над Израилем
Политика
МИД Великобритании рекомендовал гражданам не ездить в Ливан
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 18 окт, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:41
Охранник стадиона «Вегаса» не пускал лидера «Далласа» на матч НХЛ Спорт, 10:58
Акции АЛРОСА подешевели на 6% за два дня Инвестиции, 10:56
Активисты в ООН отвернулись от посла США во время ее выступления Политика, 10:54
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 10:50
В Ростовской области сработало ПВО Политика, 10:36
Сделай сам: почему в OpenAI задумались о производстве собственных чипов Pro, 10:36
Макгрегор оскорбил Махачева за критику рейтингов лучших бойцов UFC Спорт, 10:36
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ozon — о возможностях франчайзинговых сетей РБК Отрасли, 10:30
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 10:22
Риши Сунак прибыл в Израиль Политика, 10:15
Малкин стал третьим в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ Спорт, 10:14
Как следствие принимает решение об аресте имущества — причины и действия Pro, 10:10
Business Insider узнал об идее Маска заблокировать Twitter в Евросоюзе Технологии и медиа, 10:09
С 30 октября по 2 ноября состоится выставка «Химия-2023» Пресс-релиз, 10:09