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Кремль оценил создание Польшей батальона танков у границы с Белоруссией

Песков: создание Польшей батальона у границы с Белоруссией — шаг к напряженности
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Решение Польши сформировать новый танковый батальон у границы с Белоруссией — это еще один шаг к нагнетанию напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Безусловно, это еще один шаг к нагнетанию напряженности, ничто иное», — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риски для безопасности Белоруссии как части Союзного государства (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь подчеркнул, что «белорусские друзья» знают, что нужно для обеспечения безопасности страны.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна развернула на востоке страны новый танковый батальон 12 ноября. По его словам, формирование базируется в Чартаеве, недалеко от границы с белорусским Брестом.

Блащак отметил, что новый батальон войдет в состав 1-й пехотной дивизии, «задачей которой является сдерживание агрессора и обеспечение безопасности, если мы посмотрим на направления нападения с востока». Ранее в восточных регионах Польши ликвидировали воинские части, но теперь страна наращивает там военный потенциал, добавил министр.

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Напряженность на границе Польши с Белоруссией возросла в июле на фоне появления в последней сил ЧВК «Вагнер», покинувших Россию после мятежа в июне 2023 года. Польша тогда решила перебросить в приграничные районы больше военных.

В конце июля Варшава заявила о переброске более сотни бойцов ЧВК в сторону Сувалкского коридора — небольшого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией. Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал это шагом к «гибридному нападению на польскую территорию».

Минск призывал Варшаву не нагнетать обстановку. Президент Александр Лукашенко заявил тогда, что страна не собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии на защиту Белоруссии встанут и регулярная армия, и силы ЧВК «Вагнер», если они будут в республике.

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Теги
Польша Белоруссия батальон танки Дмитрий Песков
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