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Палестино-израильский конфликт ,  
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Власти России назвали срок эвакуации россиян из сектора Газа

Замглавы МИД Богданов: эвакуация россиян из сектора Газа займет до трех дней
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Эвакуация россиян из сектора Газа через границу с Египтом может занять до трех дней, но это зависит от пропускной способности контрольно-пропускного пункта «Рафах», сообщил замглавы МИДа Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

Дипломат отметил, что 10 ноября работу КПП «Рафах» заблокировали, российская сторона находится в контакте с Израилем, Египтом и Палестиной по этому вопросу. Богданов выразил надежду, что проблему решат, и подчеркнул, что вывоз раненых через «Рафах» из сектора Газа не должен делать из других людей заложников.

7 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что есть много россиян, желающих покинуть сектор Газа, но процесс эвакуации очень сложный, для этого потребуется синхронизировать гуманитарные паузы и получить разрешения Египта и Израиля.

Днем 10 ноября ТАСС сообщил, что в аэропорту Каира находятся два российских спецборта Ил-76, готовых к эвакуации россиян из сектора Газа. 5 ноября эти самолеты доставили в Египет гуманитарную помощь для населения сектора. Источник «РИА Новости» уточнил, что скоро в Каир прибудет третье воздушное судно.

Погранслужба сектора Газа, подконтрольная ХАМАС, опубликовала списки иностранных граждан, которым разрешили покинуть анклав через КПП «Рафах». Всего за сутки должны эвакуироваться 594 иностранца, включая 85 россиян.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что российская сторона готова эвакуировать «порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».

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Теги
сектор Газа Россия Египет эвакуация Израиль Михаил Богданов МИД
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