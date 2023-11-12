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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль назвал объем поставленной в Газу гуманитарной помощи

ЦАХАЛ: в сектор Газа прибыло 850 грузовиков с гуманитарной помощью
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Более 850 грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газа по состоянию на 12 ноября, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус на брифинге, его запись он опубликовал на своей странице в X (ранее — Twitter).

«Мы продолжаем оказывать помощь Газе. Она приходит не из Израиля, но мы содействуем ей ежедневно. Все больше грузовиков входит в сектор Газа. К настоящему моменту более 850 из них въехали [в сектор Газа]», — сказал он.

Фуры доставили в Газу продукты, медикаменты, оборудование для убежищ, палатки, временные дома и воду, уточнил представитель ЦАХАЛ. По словам Конрикуса, речь идет примерно о 6 тыс. т продовольствия и 2,5 тыс. т различного медицинского оборудования.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе региона с Египтом. Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в регион 21 октября.

Гуманитарные грузы для жителей сектора Газа направили Россия, Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства. Только российское МЧС к 10 ноября передало региону 140 т груза. В него вошли продукты, лекарства, гемостатические средства (способствуют остановке кровотечений), перевязочные материалы, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Теги
сектор Газа гуманитарная помощь ЦАХАЛ грузовики
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