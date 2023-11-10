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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Спецборт МЧС доставил в Египет 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа

Спецборт МЧС доставил в Египет 25 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Спецборт МЧС России доставил в Египет 25 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет Ил-76 вылетел из международного аэропорта Казани и приземлился в египетском городе Эль-Ариш. В состав гуманитарного груза вошли продукты, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы. Помощь передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа.

МЧС направило гуманитарную помощь в сектор Газа в четвертый раз, в общей сложности ведомство отправило в регион 140 т груза. В него вошли продукты, в том числе мука, сахар, рис и макаронные изделия, лекарства, гемостатические средства (способствуют остановке кровотечений), перевязочные материалы, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах». Помимо России гуманитарную помощь отправляли Турция, США, страны Евросоюза и другие государства.

Теги
МЧС Египет гуманитарная помощь
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