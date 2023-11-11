Фонды Дагестана собрали более ₽90 млн на гумпомощь сектору Газа

Благотворительные фонды Дагестана собрали более 90 млн руб. для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

По словам Меликова, дагестанские власти получили множество сообщений с просьбами организовать сбор помощи для палестинцев, но не могли приступить к нему, не решив вопрос доставки. «Думаю, уже в ближайшее время мы сможем отправить первый груз. Нас в этом <...> поддержали в МЧС России», — рассказал он.

«Пока прорабатываем все детали», — написал глава Дагестана. Он пообещал рассказать, когда будет объявлен сбор и какая именно помощь будет полезна, в понедельник, 13 ноября.

Сбор гуманитарной помощи для жителей сектора Газа ранее также объявили власти Татарстана, Чечни и Ингушетии. МЧС России по поручению президента Владимира Путина уже четыре раза отправляло гуманитарный груз палестинцам.

В общей сложности ведомство отправило в сектор Газа 140 т груза. В него вошли продукты, в том числе мука, сахар, рис и макаронные изделия, лекарства, гемостатические средства (способствуют остановке кровотечений), перевязочные материалы, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах». Помимо России гуманитарную помощь отправляли Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства.