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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава МИД Германии посетила Палестину и пообещала помощь на €38 млн

МИД Германии: Бербок посетила Рамаллу и пообещала Палестине помощь на €38 млн
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Глава представительства Федеративной Республики Германия в Рамалле Оливер Овчей и&nbsp;Анналена Бербок&nbsp;на контрольно-пропускном пункте Бейтуния,&nbsp;Палестина
Глава представительства Федеративной Республики Германия в Рамалле Оливер Овчей и Анналена Бербок на контрольно-пропускном пункте Бейтуния, Палестина (Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Global Look Press)

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила город Рамалла на Западном берегу реки Иордан и пообещала палестинцам дополнительную помощь в размере €38 млн, сообщила пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства страны в X (Twitter).

«Мы должны как можно быстрее облегчить гуманитарные страдания в секторе Газа, поэтому Анналена Бербок объявила сегодня в Рамалле о дальнейшем увеличении нашей гуманитарной помощи палестинским территориям на €38 млн», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности в 2023 году Германия предоставит Палестине гуманитарную поддержку на сумму около €161 млн. В нее войдет вода, продовольствие и медпомощь, которые предоставляются через международные организации и ООН.

Территории на Западном берегу реки Иордан находятся под контролем официально признанного движения ФАТХ во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Сектор Газа — одна из двух частей государства Палестина, но долгие годы контролируется движением ХАМАС. 

9 ноября агентства Reuters и dpa сообщили, что власти Германии выдали в 2023 году в десять раз больше разрешений на военный экспорт для Израиля, чем годом ранее: в 2022-ом были одобрены поставки на €32 млн, с января по ноябрь 2023-го — около €303 млн. Большинство индивидуальных разрешений выдали за период с 7 октября — после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах». Помимо Германии гуманитарную помощь отправляли Турция, США, Россия, страны Евросоюза и другие государства.

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10 ноября спецборт МЧС России доставил в Египет 25 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Ее передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в регион.

Теги
Анналена Бербок Германия гуманитарная помощь Палестина
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