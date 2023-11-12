Иордания сбросила с воздуха гуманитарную помощь для полевого госпиталя в Газе

Иордания сбросила с воздуха гуманитарную помощь для госпиталя в Газе

Иордания сбросила с воздуха гуманитарную помощь для управляемого Амманом полевого госпиталя в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на иорданских военных.

Посылки с гуманитарной помощью сбросили с самолетов на парашютах. Это уже вторая подобная операция за последнее время. Предыдущий раз, около недели назад, был согласован с Израилем. При этом никто из израильских официальных лиц заранее не проверял содержимое груза, отмечает The Times of Israel.

Гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа ранее также направили России, Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства. В частности, российское МЧС уже передало 140 т гуманитарного груза. В него вошли продукты, лекарства, перевязочные материалы, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах». По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, через КПП уже въехали более 850 грузовиков с гуманитарным грузом.