Всех пострадавших в аварии с Ан-2 на Чукотке вывезли с места происшествия
Всех троих пострадавших — двух членов экипажа и пассажира — в аварии с самолетом Ан-2 на Чукотке вывезли с места происшествия, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в телеграм-канале.
По его словам, сначала двух пострадавших, пассажира и капитана, доставили в артель «Шахтер», а затем третьего — на базу артели «Полярный». Всем им оказали первичную медицинскую помощь, уточнил Кузнецов.
Позже глава региона сообщил, что в артель старателей «Шахтер» прибыл санитарный рейс из Анадыря, чтобы перевезти капитана и пилота самолета в лечебное учреждение. «Третий пострадавший, получивший ушибы мягких тканей, от эвакуации санитарным рейсом отказался», — добавил губернатор.
Ан-2 пропал утром 10 ноября. Самолет перевозил груз и следовал по маршруту Певек — прииск Полярный, а через несколько часов с ним попала связь. По данным Росавиации, в последний раз самолет подавал сигнал около сопки Купол.
На поиски самолета отправили спасателей, волонтеров и вертолет Ми-8, позднее его отозвали из-за непогоды — ливневого снега, метели и ветра с порывами до 20 м/с. В итоге Ан-2 обнаружили в районе городского округа Эгвекинот. Изначально на месте нашли только пассажира и второго пилота. По их словам, капитан воздушного судна пешком отправился для поиска места связи. Позже капитана самолета тоже нашли, но он находился в тяжелом состоянии.
СК завел дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).
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