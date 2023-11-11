Пострадавших в аварии с Ан-2 на Чукотке доставили в артель «Шахтер» и «Полярный»

Всех пострадавших в аварии с Ан-2 на Чукотке вывезли с места происшествия

Всех троих пострадавших — двух членов экипажа и пассажира — в аварии с самолетом Ан-2 на Чукотке вывезли с места происшествия, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в телеграм-канале.

По его словам, сначала двух пострадавших, пассажира и капитана, доставили в артель «Шахтер», а затем третьего — на базу артели «Полярный». Всем им оказали первичную медицинскую помощь, уточнил Кузнецов.

Позже глава региона сообщил, что в артель старателей «Шахтер» прибыл санитарный рейс из Анадыря, чтобы перевезти капитана и пилота самолета в лечебное учреждение. «Третий пострадавший, получивший ушибы мягких тканей, от эвакуации санитарным рейсом отказался», — добавил губернатор.

Ан-2 пропал утром 10 ноября. Самолет перевозил груз и следовал по маршруту Певек — прииск Полярный, а через несколько часов с ним попала связь. По данным Росавиации, в последний раз самолет подавал сигнал около сопки Купол.

На поиски самолета отправили спасателей, волонтеров и вертолет Ми-8, позднее его отозвали из-за непогоды — ливневого снега, метели и ветра с порывами до 20 м/с. В итоге Ан-2 обнаружили в районе городского округа Эгвекинот. Изначально на месте нашли только пассажира и второго пилота. По их словам, капитан воздушного судна пешком отправился для поиска места связи. Позже капитана самолета тоже нашли, но он находился в тяжелом состоянии.

СК завел дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).