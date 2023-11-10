На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2

Самолет пропал утром после вылета на прииск Полярный. Как рассказал губернатор, самолет нашли. По предварительным данным, все находившиеся на борту живы. Сейчас ищут капитана судна, который ушел, чтобы вызвать помощь

Самолет Ан-2 (Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости)

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, все находившиеся на борту живы, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем телеграм-канале.

«Во время обнаружения на борту находились два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа», — говорится в сообщении.

Все находившиеся на борту получили травмы различной степени тяжести, пока их отправят на артель Шахтерский, откуда, если позволит погода, вывезут утром.

Самолет пропал утром, он летел из города Певек на прииск Полярный. По данным Росавиации, в последний раз самолет подавал сигнал около сопки Купол.

Ан-2 искали как на земле, так и с воздуха, однако позже отправленный на поиски вертолет отозвали из-за погодных условий — в районе наблюдался ливневый снег, метель и ветер с порывами до 20 м/c.

Борт принадлежит компании «Авиапартнер» из Самарской области. В прокуратуре сообщали, что он перевозил груз. СК завел дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).