На Чукотке пропал самолет Ан-2
Легкий самолет Ан-2 пропал в Чукотском автономном округе, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Самолет перевозил груз и перестал выходить на связь, сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что на борту Ан-2 находятся два члена экипажа и пассажир.
По информации телеграм-канала «112», борт принадлежит компании «Стриж Авиа». Самолет следовал по маршруту Певек — Полярный — Певек. Такие же данные приводит ТАСС.
Собеседник в оперативных службах сказал агентству, что начаты поиски самолета. По маршруту пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. На данный момент известны последние координаты Ан-2, однако пока обнаружить его или установить связь не удалось.
На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах, добавили в оперативных службах.
Как уточнили РБК в МЧС, самолет вылетел в пункт назначения около 1:40 мск и не вышел на связь к моменту, когда должен был совершить посадку. Об этом стало известно около 5:30 мск, на поиски отправили спасателей. В ведомстве подтвердили, что борт принадлежит «Стриж Авиа».
Позднее глава автономного округа Владислав Кузнецов сообщил в телеграм-канале, что вертолет отозвали из-за непогоды и плохой видимости. Как отмечает ТАСС, Чукотский АО в день пропажи борта накрыл циклон. Гидрометцентр предупреждал об усилении ветра в регионе до 20–25 м/c.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Летом 2022 года самолет Ан-2, перевозивший 1 т груза, пропал в Якутии. Борт летел из Ус-Хатынга в Вертикальный (Кобяйский район). Позднее его обломки нашли на склоне горы в Кобяйском улусе спустя десять дней. В результате авиакатастрофы погибли два человека, один выжил.
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