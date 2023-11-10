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На Чукотке пропал самолет Ан-2

На Чукотке пропал легкий самолет Ан-2
Самолет летел по маршруту Певек — Полярный — Певек, на его борту находятся три человека и груз. Борт принадлежит компании «Стриж Авиа». На поиски отправили спасателей и вертолет Ми-8, позднее его отозвали из-за непогоды

Легкий самолет Ан-2 пропал в Чукотском автономном округе, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Самолет перевозил груз и перестал выходить на связь, сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что на борту Ан-2 находятся два члена экипажа и пассажир.

По информации телеграм-канала «112», борт принадлежит компании «Стриж Авиа». Самолет следовал по маршруту Певек — Полярный — Певек. Такие же данные приводит ТАСС.

Собеседник в оперативных службах сказал агентству, что начаты поиски самолета. По маршруту пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. На данный момент известны последние координаты Ан-2, однако пока обнаружить его или установить связь не удалось.

На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах, добавили в оперативных службах.

Как уточнили РБК в МЧС, самолет вылетел в пункт назначения около 1:40 мск и не вышел на связь к моменту, когда должен был совершить посадку. Об этом стало известно около 5:30 мск, на поиски отправили спасателей. В ведомстве подтвердили, что борт принадлежит «Стриж Авиа».

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Позднее глава автономного округа Владислав Кузнецов сообщил в телеграм-канале, что вертолет отозвали из-за непогоды и плохой видимости. Как отмечает ТАСС, Чукотский АО в день пропажи борта накрыл циклон. Гидрометцентр предупреждал об усилении ветра в регионе до 20–25 м/c.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Летом 2022 года самолет Ан-2, перевозивший 1 т груза, пропал в Якутии. Борт летел из Ус-Хатынга в Вертикальный (Кобяйский район). Позднее его обломки нашли на склоне горы в Кобяйском улусе спустя десять дней. В результате авиакатастрофы погибли два человека, один выжил.

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Ан-2 Чукотка самолет
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