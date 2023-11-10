Следователи завели дело после потери связи с Ан-2 на Чукотке
После исчезновения Ан-2, вылетевшего из чукотского города Певек, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Дело завели по ст. 263 УК (нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).
В сообщении СК говорится, что дело завели «по факту жесткой посадки воздушного судна». В региональном управлении МЧС ранее говорили РБК, что сообщения об аварийной посадке судна пока не подтверждены. «Нет, [экипаж] еще не выходил на связь. Мы такую информацию не давали», — уточнили в ГУ МЧС.
Ранее представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил «Интерфаксу», что самолет, перевозивший груз, пропал в Чукотском автономном округе. По его словам, на борту находились два члена экипажа и пассажир.
В МЧС рассказали РБК, что Ан-2 компании «Стриж Авиа» вылетел в пункт назначения около 1:40 мск и не вышел на связь к моменту, когда должен был совершить посадку. Об этом стало известно около 5:30 мск, на поиски отправили спасателей.
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