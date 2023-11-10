Власти объяснили остановку поиска с воздуха пропавшего на Чукотке Ан-2

Поиски пропавшего на Чукотке легкого самолета Ан-2 с использованием вертолета возобновятся не ранее 11 ноября, сейчас поисковая операция идет на земле, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что поднятый ранее вертолет вернулся в Анадырь из-за плохих погодных условий — ливневого снега, метели и ветра порывами до 20 м/с. Поднять его вновь планируется не раньше утра по местному времени, когда погода улучшится, пояснили в пресс-службе. Разница во времени между Москвой и Чукоткой составляет девять часов.

Сейчас поисковая операция продолжается лишь на земле, в ней принимают участие 11 человек и шесть единиц техники. Поиски осложняют рельеф и темное время суток, добавили в Росавиации.

В последний раз пропавший Ан-2 подал сигнал около сопки Купол. Речь идет о модернизированной версии этого самолета — ТР-301, уточнили в ведомстве. По данным Росавиации, борт был зарегистрирован под номером RA-84566 и принадлежал компании «Авиапартнер» из Самарской области. У самолета есть действующий сертификат летной годности.

Ан-2 упал на Чукотке утром 10 ноября. По данным прокуратуры, на борту находились два члена экипажа и пассажир, самолет перевозил груз. Следственный комитет завел уголовное дело «по факту жесткой посадки воздушного судна» по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта). Однако в региональном управлении МЧС РБК сообщили, что информация об аварийной посадке пока не подтвердилась.