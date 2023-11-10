 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти объяснили остановку поиска с воздуха пропавшего на Чукотке Ан-2

Росавиация: поиски пропавшего на Чукотке Ан-2 с вертолетом возобновят 11 ноября

Поиски пропавшего на Чукотке легкого самолета Ан-2 с использованием вертолета возобновятся не ранее 11 ноября, сейчас поисковая операция идет на земле, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что поднятый ранее вертолет вернулся в Анадырь из-за плохих погодных условий — ливневого снега, метели и ветра порывами до 20 м/с. Поднять его вновь планируется не раньше утра по местному времени, когда погода улучшится, пояснили в пресс-службе. Разница во времени между Москвой и Чукоткой составляет девять часов.

Сейчас поисковая операция продолжается лишь на земле, в ней принимают участие 11 человек и шесть единиц техники. Поиски осложняют рельеф и темное время суток, добавили в Росавиации.

В последний раз пропавший Ан-2 подал сигнал около сопки Купол. Речь идет о модернизированной версии этого самолета — ТР-301, уточнили в ведомстве. По данным Росавиации, борт был зарегистрирован под номером RA-84566 и принадлежал компании «Авиапартнер» из Самарской области. У самолета есть действующий сертификат летной годности.

Ан-2 упал на Чукотке утром 10 ноября. По данным прокуратуры, на борту находились два члена экипажа и пассажир, самолет перевозил груз. Следственный комитет завел уголовное дело «по факту жесткой посадки воздушного судна» по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта). Однако в региональном управлении МЧС РБК сообщили, что информация об аварийной посадке пока не подтвердилась.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Росавиация Ан-2 Чукотка
Материалы по теме
Следователи завели дело после потери связи с Ан-2 на Чукотке
Общество
На Чукотке пропал самолет Ан-2
Общество
Прокуратура начала проверку из-за неисправности самолета «Якутии»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 98,41 (-0,03) Инвестиции, 09 ноя, 16:01 Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 91,93 (-0,27) Инвестиции, 09 ноя, 16:01
В Кремле призвали не преувеличивать значение резолюции Европарламента Политика, 13:07
Binance объявила о прекращении поддержки депозитов в рублях Крипто, 13:03
Кремль назвал условие для предпосылок мирного урегулирования на Украине Политика, 13:00
Власти объяснили остановку поиска с воздуха пропавшего на Чукотке Ан-2 Общество, 12:59
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 12:53
Орбан заявил, что Украина не готова к переговорам по членству в ЕС Политика, 12:52
Рекордсмен ММА Олейник проведет реванш против Томпсона 15 декабря Спорт, 12:50
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 12:46
В Подмосковье обрушился мост через реку Пахра Общество, 12:46
ВТБ предупредил о звонках мошенников через сервисы объявлений Общество, 12:44
Apple заплатит $25 млн за дискриминацию при приеме на работу Бизнес, 12:41
Суд дал краснодарцу шесть лет за попытку вступить в ВСУ Политика, 12:27
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 12:24
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:23