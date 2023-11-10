МЧС: капитана аварийно севшего на Чукотке Ан-2 нашли в тяжелом состоянии

Капитана аварийно севшего на Чукотке Ан-2 нашли в тяжелом состоянии

Самолёт Ан-2 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Капитан самолета Ан-2, аварийно севшего на Чукотке, находится в тяжелом состоянии, сообщило управление МЧС по Чукотскому автономному округу.

«Поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжелое», — говорится в сообщении ведомства.

Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа на борту утром 10 ноября перестал выходить на связь. Самолет следовал по маршруту Певек — Полярный. Борт принадлежит «Стриж Авиа».

На поиски отправили спасателей, волонтеров и вертолет Ми-8, позднее его отозвали из-за непогоды — ливневого снега, метели и ветра с порывами до 20 м/с.

Самолет обнаружили в районе городского округа Эгвекинот. Изначально на месте нашли только пассажира и второго пилота. По их словам, капитан воздушного судна пешком отправился для поиска места связи.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.