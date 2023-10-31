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Палестино-израильский конфликт ,  
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Республиканцы представили проект о выделении $14,3 млрд на помощь Израилю

Республиканцы в конгрессе представили проект о выделении $14,3 млрд Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США обнародовали законопроект, предусматривающий выделение Израилю экстренной дополнительной помощи на $14,3 млрд, сообщает The Hill.

Средства предлагается выделить в отрыве от других запросов президента Джо Байдена на поддержку Украины и Тайваня. Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч».

Законопроект предусматривает сокращение финансирования в рамках закона о снижении инфляции. Таким образом, он затронет средства, включенные в законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате, принятый в прошлом году, отмечает издание.

Один из авторов законопроекта — новый спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Палата рассмотрит его 1 ноября, уточняет The Hill.

В конце октября президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование пакета расходов на безопасность в размере $105 млрд. В него также вошли средства на помощь Израилю и Украине на сумму более $75 млрд.

Президент предложил выделить $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля. Средства для последнего предлагалось направить на укрепление противовоздушной обороны и вооруженных сил. Для Украины президент США попросил закупить вооружение и технику, в том числе системы ПВО, боеприпасы, стрелковое оружие.

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Израиль США военная помощь
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