Сын Кадырова Адам пришел на вручение ордена к главе КБР с золотым пистолетом

Сын Кадырова пришел на награждение к главе КБР с золотым пистолетом

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Сын главы Чечни Адам Кадыров появился на вручении ему главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» с золотым пистолетом.

Награждение состоялось 7 ноября. «Согласно указу, таким образом он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он опубликовал видео, на котором видно, что находящийся в кобуре у Адама пистолет отливает золотом.

Это уже пятая награда Адаму Кадырову за последний месяц. Ранее он получил звание Героя Чечни и ему вручили медаль «Герой Чеченской Республики». Позднее его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане — и высшим орденом Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР». Также председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев наградил Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Уммой» I степени.

В конце сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором Адам избивает в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который в мае сжег Коран у Соборной мечети в центре Волгограда.



«Признанный къонах (достойный муж. — РБК) чеченского народа! Герой всех мусульман!» — написал глава Чечни под опубликованным видео.

РБК обратился к пресс-секретарю Рамзана Кадырова Ильману Вахидову, министру национальной политики республики Чечня Ахмеду Дудаеву.