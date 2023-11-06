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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Карабахе завершилась ротация российских миротворцев

Минобороны: в Карабахе завершена ротация российских миротворцев
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ротация личного состава миротворческого контингента в Нагорном Карабахе завершена, сообщило Минобороны.

Помимо этого, завершена отправка вооружения и военной техники в Россию для проведения планового ремонта.

«В ходе оптимизации системы наблюдения» ведомство свернуло также один наблюдательный пост в Шушинском районе. «Всего с 19 сентября свернуто десять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов», — уточнило Минобороны.

О том, что ротация личного состава в зоне конфликта завершается, Минобороны сообщило 31 октября. В соответствии с многосторонними соглашениями российские миротворцы должны находиться до 2025 года, однако в середине октября Владимир Путин назвал этот срок «формальным» и уточнил, что сроки пребывания контингента в Карабахе будут решаться на переговорах.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года. По этому документу контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

Российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе после «антитеррористической операции» Азербайджана в регионе. В МИДе подчеркивали, что вопрос дальнейшего пребывания миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку. Российские власти считают Нагорный Карабах территорией Азербайджана «с точки зрения международного права».

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После «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая началась 19 сентября, регион покинули более 100 тыс. этнических армян, большая часть из них перебралась в Армению. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

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Теги
Нагорный Карабах Азербайджан Армения миротворцы Минобороны
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