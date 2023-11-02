Азербайджан выделит $2,4 млрд на Карабах и Восточный Зангезур

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Азербайджан планирует потратить 4 млрд манатов (около $2,4 млрд) на восстановление Нагорного Карабаха и Восточного Зангезура, следует из проекта госбюджета на 2024 год, опубликованного на сайте Министерства финансов страны.

«На восстановление городов, деревень в этих районах, создание современной инфраструктуры (на реконструкцию электро-, газо- и водоснабжения, связи, дорог, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также на восстановление культурно-исторических памятников и строительство жилых домов) из госбюджета на 2024 год выделено 4 млрд манатов», — говорится в документе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончательном закрытии темы карабахского конфликта 17 октября. Тогда он заявил, что к концу 2026 года в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом будет проживать 140 тыс. человек. В июле Алиев сказал, что до конца 2023 года на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура будет направлено около 12 млрд манатов (более $7 млрд).

К 30 сентября 2023 года после операции Азербайджана в Армению из Нагорного Карабаха выехали более 100 тыс. армян. По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составила 145 053 человека, из которых 144 683 — армяне. Это 99,74% от проживавших в Нагорном Карабахе людей.