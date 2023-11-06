Число погибших в секторе Газа израильских военных достигло 30

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Во время боев в секторе Газа Армия обороны Израиля потеряла 30 солдат, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные ЦАХАЛ. Ранее было известно о гибели 23 израильских военных.

По данным военных, в ходе боев на севере анклава в воскресенье, 5 ноября, погиб 22-летний старший сержант Коэн Мивтач из 9-го батальона 401-й бригады. Вместе с ним число солдат, убитых с начала наземного вторжения, достигло 30. Кроме того, накануне был тяжело ранен один солдат 202-го батальона десантников.

ЦАХАЛ расширила наземные операции в секторе Газа 27 октября, в тот же день Израиль нанес по анклаву наиболее массированные удары с начала войны. Затем 30 октября в оборонном ведомстве сообщили о переброске дополнительных подразделений бронетехники и пехоты в Газу. На следующий день, 31 октября, Израиль начал третий этап войны — расширение наземного проникновения в сектор Газа.

Накануне, 5 ноября, ЦАХАЛ продвинулась вглубь анклава и заняла позиции вдоль побережья. Военные также отчитались о поражении более 1,6 тыс. объектов, принадлежащих ХАМАС

Как выяснила The New York Times, израильская армия воздержится от планируемого прежде полномасштабного наступления на Газу, корректировка планов произошла по рекомендации США, призывающих прибегнуть к «более ограниченным наземным операциям».

Источники издания отметили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказывается подписать приказ о вторжении в Газу из опасений провала и своей ответственности.