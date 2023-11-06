 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Число погибших в секторе Газа израильских военных достигло 30

ЦАХАЛ: в ходе боев в секторе Газа погибли 30 израильских военных
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Во время боев в секторе Газа Армия обороны Израиля потеряла 30 солдат, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные ЦАХАЛ. Ранее было известно о гибели 23 израильских военных.

По данным военных, в ходе боев на севере анклава в воскресенье, 5 ноября, погиб 22-летний старший сержант Коэн Мивтач из 9-го батальона 401-й бригады. Вместе с ним число солдат, убитых с начала наземного вторжения, достигло 30. Кроме того, накануне был тяжело ранен один солдат 202-го батальона десантников.

ЦАХАЛ расширила наземные операции в секторе Газа 27 октября, в тот же день Израиль нанес по анклаву наиболее массированные удары с начала войны. Затем 30 октября в оборонном ведомстве сообщили о переброске дополнительных подразделений бронетехники и пехоты в Газу. На следующий день, 31 октября, Израиль начал третий этап войны — расширение наземного проникновения в сектор Газа. 

Накануне, 5 ноября, ЦАХАЛ продвинулась вглубь анклава и заняла позиции вдоль побережья. Военные также отчитались о поражении более 1,6 тыс. объектов, принадлежащих ХАМАС

Как выяснила The New York Times, израильская армия воздержится от планируемого прежде полномасштабного наступления на Газу, корректировка планов произошла по рекомендации США, призывающих прибегнуть к «более ограниченным наземным операциям».

Источники издания отметили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказывается подписать приказ о вторжении в Газу из опасений провала и своей ответственности.

Читайте на РБК Pro
Экономика США растет. Почему это не радует инвесторов — The Economist
Почему важно научить ребенка ждать — отвечают психологи из США
Лишь бы начальник не узнал: на что идут менеджеры ради премий и KPI
В России уже выпущено 17 млн электронных подписей: почему их побаиваются

Теги
ЦАХАЛ погибшие Израиль сектор Газа
Материалы по теме
ЦАХАЛ заявила о продвижении вглубь сектора Газа и контроле над побережьем
Политика
В ЦАХАЛ отклонили советы США по уменьшению числа жертв в Газе
Политика
ЦАХАЛ назвала число пораженных объектов ХАМАС с начала наземных операций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за ветра Общество, 10:46
Причиной стрельбы с пострадавшими в центре Москвы стала просьба закурить Общество, 10:43
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 10:39
«Сбер» обновил рекорд чистой прибыли. На какие дивиденды рассчитывать Pro, 10:37
Число погибших в секторе Газа израильских военных достигло 30 Политика, 10:29
Армия Израиля заявила о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС Политика, 10:19
Кому Polymetal может продать активы и что ждать от акций компании Pro, 10:03
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Банки отметили рост спроса на ипотеку на фоне повышения ключевой ставки Недвижимость, 10:01
Что такое виртуальная карта, зачем нужна и как ее оформить Инвестиции, 10:00
Число погибших в секторе Газа сотрудников агентства ООН выросло до 88 Политика, 09:55
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 09:55
Киев назвал фейком данные об оружии с Украины на Ближнем Востоке Политика, 09:43
Балицкий рассказал о строительстве железной дороги через новые регионы Политика, 09:38
Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле Общество, 09:28