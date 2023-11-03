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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ходе боев в секторе Газа погибли 23 израильских военных

ЦАХАЛ: в ходе боев в секторе Газа погибли 23 израильских военных
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Gil Eliyahu / Reuters
Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Армия обороны Израиля обнародовала имена еще четырех своих военных, погибших в боях в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

В ходе боев 2 ноября погибли:

  • 22-летний капитан Бени Вайс из Хайфы, командир роты 195-го батальона 460-й бронетанковой бригады;
  • 41-летний мастер-сержант Урия Маш из Тальмона, резервист 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады;
  • 28-летний мастер-сержант Йонатан Йосеф Бранд из Иерусалима, резервист 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады;
  • 39-летний сержант-майор Гил Пишиц из Хариша, водитель танка 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады.

Кроме того, были тяжело ранены военнослужащий 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады и резервист 7008-го батальона 551-й бригады.

Ранее сообщалось о гибели 19 израильских солдат. Среди погибших — подполковник Салмана Хабаки, командир 53-го батальона армии Израиля, передает израильский телеканал i24.

Таким образом, число израильских солдат, погибших за несколько дней наземной операции в Газе, достигло 23. Всего с 7 октября, дня нападения ХАМАС на Израиль, число убитых военнослужащих ЦАХАЛ превысило 330 человек.

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ЦАХАЛ 27 октября вошла в сектор Газа, израильские власти назвали это «расширением» наземных операций в регионе. 31 октября армия Израиля нарастила активность в секторе, туда вошли дополнительные подразделения пехоты, бронетехники, артиллерии и инженерных войск. Утром 2 ноября израильские военнослужащие вступили в бой с ХАМАС на севере сектора Газа и убили «десятки террористов», сообщили в ЦАХАЛ.

Вечером того же дня начальник штаба армии Израиля Герци Халеви отчитался, что войска «продвинулись еще на один важный этап в войне»: по его словам, израильские военные окружили город Газа с нескольких направлений. Позже представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари рассказал, что военнослужащие «атакуют аванпосты ХАМАС, штаб-квартиры, стартовые позиции и пусковую инфраструктуру и уничтожают террористов в рукопашных боях».

Теги
ЦАХАЛ военнослужащие Израиль сектор Газа
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