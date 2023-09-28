Трамп назвал способ предотвратить конфликт на Украине

Трамп: бои на Украине можно было предотвратить низкими ценами на нефть по $40

Трамп связал достижение мира на Украине с низкими ценами на нефть и попросил переизбрать его на новый срок. Киев исключает территориальные уступки, Москва требует признать суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсоном и Запорожьем

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Если бы стоимость барреля нефти опустилась до $40, Россия не смогла бы «вести войну» на Украине, заявил бывший американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Он отметил, что из-за цен по $115 за баррель Россия «сколотила целое состояние» и продолжает зарабатывать.

«Дайте мне еще четыре года и я покончу с этим ужасным глобализмом, который убивает нашу страну. Я обеспечу возвращение США в качестве величайшей и сильнейшей индустриальной страны», — добавил Трамп.

Он не раз рассказывал о способности быстро завершить конфликт на Украине в случае возвращения на пост президента. «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: [Владимиру] Путину и [Владимиру]Зеленскому. <...>. Мы заключим сделку в течение 24 часов», — говорил Трамп, не раскрывая деталей вероятного соглашения. При этом он не исключал, что Киев мог бы пойти на территориальные уступки, чтобы избежать эскалации.

Кремль в ответ заявлял, что «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона». Зеленский не поверил в возможность Трампа завершить конфликт. Он пояснил: если идея политика состоит в том, чтобы «забрать часть нашей территории и отдать [президенту России Владимиру] Путину», то это никакая не «формула мира». Зеленский в конце сентября попросил Трампа поделиться своим мирным планом, если такой есть.

Киев требует возвращения границ по состоянию на 1991 год и вывода всех российских войск. Москва отвергает любые мирные планы, которые не предусматривают ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Российские власти призывают признать сложившиеся в ходе боев «реалии на земле».