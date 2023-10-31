Axios: глава «Моссада» обсудил в Катаре посредничество по заложникам в Газе

Axios узнал о визите главы «Моссада» в Катар для переговоров о заложниках

Глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа в минувшие выходные посетил Катар, где обсудил с властями посредничество страны в переговорах по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Темой переговоров было посредничество в освобождении 235 израильских граждан и иностранцев, захваченных палестинской группировкой ХАМАС, сказали изданию собеседники.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждала захват в заложники боевиками ХАМАС 230 человек. Среди них есть граждане 25 стран, в том числе России. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отмечал, что число заложников может меняться из-за уточнения данных.

Армия обороны Израиля 27 октября объявила о расширении действий войск в секторе Газа. По информации Axios, причиной стал провал переговоров об освобождении захваченных ХАМАС заложников. В переговорах участвуют в том числе США, Египет и Катар. Хагари называл Египет ключевым посредником в переговорном процессе. Axios пишет, что главную роль в этом вопросе играет Катар.