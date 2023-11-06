Депутат Рады сообщил о решении Зеленского провести выборы весной 2024-го

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести выборы главы государства в марте следующего года и поручил своему офису начать подготовку к голосованию, заявил народный депутат Верховной рады от партии «Евросолидарность» Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Эспрессо».

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Киев пока официально не подтверждал эту информацию. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 3 ноября допускал, что президентские выборы могут пройти в марте. «Мы не закрываем эту страницу. Президент рассматривает все «за» и «против», — заявил он в интервью Sky News.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в тот же день сказал, что этот вопрос изучается и решение о проведении выборов будет принято в течение месяца-полутора.

В соответствии с украинской Конституцией, проведение выборов запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала российской военной операции. В середине августа Зеленский продлил военное положение до 15 ноября.

В условиях военного положения на Украине не состоялись запланированные на конец октября парламентские выборы. Зеленский подчеркивал, что украинские власти не намерены нарушать положения Конституции и относительно президентских выборов: голосование не состоится, если в стране будет действовать военное положение, отмечал он.

В августе Зеленский заявил, что для проведения выборов президента в условиях военного положения необходимо внести поправки в законодательство. Также потребуется финансовая поддержка со стороны Запада в размере примерно $5 млрд. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — говорил глава государства.

Кроме того, потребуется отправить «в окопы» международных наблюдателей, а также сделать голосование возможным для украинских беженцев в Европе, чтобы выборы были легитимными, добавил он.

Президент Украины избирается сроком на пять лет. Зеленский был избран главой государства в 2019 году, в мае того же года он вступил в должность.