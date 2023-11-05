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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ назвала число пораженных объектов ХАМАС с начала наземных операций

Армия Израиля нанесла более 2,5 тыс. ударов по Газе с начала наземных операций
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля с начала наземных операций нанесла удары по более чем 2,5 тыс. объектов палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«С момента начала наземных операций <...> в ходе совместных действий сухопутных, воздушных и военно-морских сил в секторе Газа были нанесены удары по более чем 2,5 тыс. террористических объектов», — говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что войска продолжают наносить удары по инфраструктуре боевиков палестинского движения: складам оружия, наблюдательным пунктам, а также центрам управления и контроля. Последний удар по военному комплексу ХАМАС израильские военные нанесли в ночь на 5 ноября.

Израильские военные 29 октября сообщили об ударах по более чем 450 военным объектам ХАМАС в Газе за сутки. Тогда были уничтожены оперативные командные центы, наблюдательные пункты и пункты запуска противотанковых ракет.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС, ее целями он назвал уничтожение инфраструктуры боевиков и освобождение заложников. 31 октября ЦАХАЛ перешла к третьему этапу войны — расширению наземных операций в секторе Газа.

Теги
ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа
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