Армия Израиля заявила об ударах по более чем 450 объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль за сутки нанес удары по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа

Газа, Сектор Газа (Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters)

Израильские военные за прошедшие сутки нанесли удары по более чем 450 военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что удары наносились в том числе по оперативным командным центрам, наблюдательным пунктам и пунктам запуска противотанковых ракет.

Кроме того, прошлой ночью были ранены двое израильских военнослужащих, уточнили в ЦАХАЛ. Один был тяжело ранен в результате попадания минометного снаряда на севере сектора Газа, второй получил ранение средней тяжести «во время столкновения с террористами» на севере Газы, добавили в пресс-службе.

Армия обороны Израиля вечером 27 октября объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого Израиль наносил авиаудары по территории анклава). Власти Израиля уточнили, что их действия не являются началом давно обсуждавшейся наземной операции.

Тем же вечером о вторжении Израиля на север сектора Газа сообщил ХАМАС. Движение заявило, что израильские силы атакуют с суши, моря и воздуха (23 октября министр обороны Галант обещал вторжение в Газу с нескольких сторон).

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС, ее целями он назвал уничтожение инфраструктуры боевиков и освобождение заложников.