WSJ рассказала о расхождении интересов США и Израиля в конфликте с ХАМАС

Позиции США и Израиля по некоторым вопросам в ходе конфликта расходятся, например, в отношении гуманитарных пауз. Вашингтон призывает к ним, но Тель-Авив отказывается пойти на такой шаг. Есть и другие расхождения

Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль (Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters)

В конфликте на Ближнем Востоке США и Израиль, хотя и являются союзниками, имеют разные интересы, пишет The Wall Street Journal.

Израиль видит в ХАМАС «экзистенциальную угрозу», в то время как для США угрозы несут более масштабный характер — они хотят сохранить единство с союзниками в противостоянии против Ирана, Китая и России. При этом обе страны хотели бы не допустить расширения конфликта, но Израиль готов на «больший риск», говорится в материале.

В качестве одного из примеров расхождения во взглядах между союзниками газета приводит тот факт, что США призывают Израиль к гуманитарным паузам в секторе Газа, а Израиль отказывается идти на такой шаг. Так, двумя днями ранее, 2 ноября, американский лидер Джо Байден призвал обе стороны конфликта приостановить боевые действия, чтобы освободить находящихся в секторе Газа заложников.

С призывом к гуманитарной паузе выступил и госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако последний в ответ заявил, что Израиль «продолжает действовать в полную силу и <...> отказывается от временного прекращения огня, которое не включает освобождение наших заложников», передает Reuters.

Другой вопрос, на который по-разному смотрят США и Израиль, — это будущее сектора Газа. Блинкен заявлял, что «лучший путь» разрешения ситуации после конфликта — «создание двух государств для двух народов». Но израильская сторона не выражала такой же позиции, хотя и исключала оккупацию региона.

Как отмечает WSJ, еще одна проблема заключается в давлении на лидеров США и Израиля внутри их стран. В отношении Байдена, например, звучит критика из-за роста числа жертв в секторе Газа после израильских ударов, а в адрес Нетаньяху — вопросы о том, почему стало возможно нападение ХАМАС на Израиль.

