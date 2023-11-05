Обама: в палестино-израильском конфликте «ни у кого не чисты руки»

Обама заявил, что в войне Израиля и ХАМАС «ни у кого не чисты руки»

В палестино-израильском конфликте все «в той или иной мере соучастники», заявил бывший президент США Барак Обама в интервью Pod Save America, которое опубликовано в соцсети Х (прошлое название — Twitter).

«То, что сделал ХАМАС, ужасно, и этому нет никакого оправдания. Верно также то, что оккупация и то, что происходит с палестинцами, невыносимы», — сказал Обама. Он подчеркнул, что мирные граждане не имеют никакого отношения к нападению боевиков палестинского движения.

Бывший президент добавил, что для решения конфликта на Ближнем Востоке нужно признать всю правду: «Ни у кого не чисты руки, все мы в той или иной мере соучастники».

После интервью Обама подвергся критике со стороны Республиканской еврейской коалиции (RJC), которая назвала начало войны Израиля и ХАМАС результатом политики, проводимой бывшим президентом, а также обвинила Обаму в оправдании нападения на Израиль.

«ХАМАС виноват в нынешней войне. США должны полностью поддержать Израиль, поскольку он стремится положить конец способности ХАМАС причинять вред как израильтянам, так и жителям Газы. Но вместо этого <...> Обама обвиняет Израиль», — заявили в RJC (цитата по The Times of Israel).

В середине октября 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает атаку боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, но призвал помнить, что это произошло не на пустом месте. «Палестинский народ на протяжении 56 лет жил в удушающей оккупации», — сказал он. По словам генсека ООН, «недовольство» палестинцев не оправдывает «ужасные нападения ХАМАС», но и эти атаки «не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа».

Слова Гутерриша также раскритиковали, обвинив в оправдании нападения ХАМАС. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал высказывание генсека «шокирующим» и призвал его уйти в отставку, а глава МИД Израиля Эли Коэн отказался от встречи с ним. Сам Гутерриш отверг обвинения, сказав, что его позицию неверно интерпретировали