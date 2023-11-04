Песков ответил на слова Байдена о «порванной в клочья» экономике России

Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В России прогнозируется экономический рост, что противоречит словам президента Джо Байдена о «порванной в клочья» российской экономике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Знаменитые слова президента США [Джо] Байдена. Их правда о том, что экономика России порвана в клочья, рубля больше нет и так далее и тому подобное. Нет», — сказал Песков.

Он уточнил, что, несмотря на сложнейшую ситуацию «в последние год и девять месяцев», то есть после начала военной операции России на Украине и последовавших западных санкций, по прогнозам Минэкономразвития российская экономика вырастет на 2,8% по итогам 2023 года.

«И это великолепно. Это великолепно и <...>, наверное, даже неожиданно для того же правительства», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия «уверенно идет вперед», а в стране растет промышленное производство и сельское хозяйство.

В марте 2022 года президент США Джо Байден заявил, что экономика России «расшаталась» после введения западных санкций. Он отметил, что президент Владимир Путин «серьезно просчитался» и «встретил стену силы, которую он и представить себе не мог».

«Разорванной в клочья» российскую экономику назвал предыдущий президент США Барак Обама. Он сказал об этом в январе 2015 года, комментируя введение санкций против России после присоединения Крыма в 2014 году.

4 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика вырастет на 2,8% по итогам 2023 года. Он подчеркнул, что власти полностью компенсировали «то сокращение темпов роста, которое произошло» в 2022 году — «на около 2% темпы роста сократились».

Аналогичный прогноз озвучил и президент Путин 3 ноября. Он отметил, что в ведущих экономиках Европы «небольшой, но минус» и европейцы «страдают».