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Цукерберга прооперировали из-за травмы, полученной во время спарринга

Цукерберг попал в больницу с порванной во время спарринга крестообразной связкой

Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг перенес операцию по восстановлению коленной связки. Бизнесмен получил травму во время спарринга.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга, перенес операцию по ее замене», — написал он в Instagram (принадлежит Meta). По словам Цукерберга, он готовился к бою ММА в начале 2024 года, однако «теперь это придется отложить». Он добавил, что продолжит подготовку, когда поправится.

39-летний Цукерберг начал заниматься MMA во время пандемии коронавируса. В мае 2023 года он занял первое место в турнире по джиу-джитсу в Кремниевой долине.

В начале октября Цукерберг опубликовал фотографию с подбитыми глазами и синяками на носу с подписью: «Спарринги немного вышли из-под контроля».

В июне 2023 года глава Tesla и SpaceX Илон Маск предложил Цукербергу поединок. Причиной стал запуск соцсети Threads — аналога Twitter.

Глава Meta сообщил начале августа, что уже готов к бою, и предложил провести поединок 26 августа. В тот же день Маск рассказал, что ему сделают МРТ шеи и верхней части спины. Он пожаловался на боль в спине после поединка с борцом сумо. Маск также положительно оценил идею заменить поединок с Цукербергом на дебаты. После глава Meta обвинил соперника в уклонении от боя.

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Маск предложил сразиться в Колизее, однако Цукерберг отказался. В начале сентября основатель Tesla вновь предложил провести поединок.

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Персоны
Марк Цукерберг травма спарринг
Марк Цукерберг фото

Марк Цукерберг

программист, предприниматель

14 мая 1984 года
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