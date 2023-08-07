branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Bloomberg предупредил о «мучительной расплате» для экономики Евросоюза Экономика, 09:22
Маск заявил, что ему может понадобиться операция перед боем с Цукербергом Общество, 09:04
Глава Камчатки оценил траты на авиарейсы из-за отсутствия железной дороги Общество, 09:00
Скорость запуска: зачем Москва создала экосистему исследования лекарств Город, 09:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
В IT требуют удаленку. Как офис стал преградой при найме Pro, 08:39
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Яндекс» запустил определитель звонков от мошенников в WhatsApp и Viber Финансы, 08:30
В Татарстане три человека погибли в ДТП с трактором Общество, 08:21
Месси сделал дубль в третьем матче подряд и установил несколько рекордов Спорт, 08:13
FT узнала о запрете для экономистов Китая говорить о проблемах Экономика, 08:06
Расходы бизнеса на экологию впервые превысили ₽1 трлн Бизнес, 08:00
В Калужской области ПВО сбила беспилотник Политика, 07:50
Губернатор уволил дорожников после отчета о выполнении плана на 2300% Общество, 07:45
Общество ,  
0 

Маск заявил, что ему может понадобиться операция перед боем с Цукербергом

Илон Маск сообщил, что ему может понадобиться операция перед боем с Марком Цукербергом
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Владельцу Twitter (новое название — Х) Илону Маску сделают МРТ шеи и верхней части спины, сообщил сам предприниматель в своем аккаунте в X.

По данным Bloomberg, Маск пожаловался на боль в спине после поединка с борцом сумо.

Руководитель корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг предложил владельцу Twitter сразиться 26 августа. «Может понадобиться операция перед боем. Узнаем на этой неделе», — написал Маск.

Предприниматель ранее предупреждал, что ему «может понадобиться операция по укреплению титановой пластины, которая скрепляет позвонки».

Маск предложил Цукербергу сразиться из-за приложения Threads от Meta, которое должно было стать конкурентом Twitter. Комментируя эту информацию, он заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» руководителя Meta.

Когда один из пользователей Twitter предупредил, что Цукерберг сейчас занимается джиу-джитсу, Маск ответил: «Я готов к бою в клетке». Он также заявил, что это «цивилизованная форма войны» и что бой будет транслироваться в прямом эфире на Х.

Теги
Илон Маск Операция Цукерберг единоборства
Материалы по теме
Маск назначил Цукербергу место боя
Бизнес
Twitter пригрозил судом Цукербергу за запуск аналога соцсети
Технологии и медиа
Маск заявил о готовности к бою с Цукербергом из-за конкурента Twitter
Технологии и медиа