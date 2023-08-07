Илон Маск сообщил, что ему может понадобиться операция перед боем с Марком Цукербергом

Маск заявил, что ему может понадобиться операция перед боем с Цукербергом

Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Владельцу Twitter (новое название — Х) Илону Маску сделают МРТ шеи и верхней части спины, сообщил сам предприниматель в своем аккаунте в X.

По данным Bloomberg, Маск пожаловался на боль в спине после поединка с борцом сумо.

Руководитель корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг предложил владельцу Twitter сразиться 26 августа. «Может понадобиться операция перед боем. Узнаем на этой неделе», — написал Маск.

Предприниматель ранее предупреждал, что ему «может понадобиться операция по укреплению титановой пластины, которая скрепляет позвонки».

Маск предложил Цукербергу сразиться из-за приложения Threads от Meta, которое должно было стать конкурентом Twitter. Комментируя эту информацию, он заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» руководителя Meta.

Когда один из пользователей Twitter предупредил, что Цукерберг сейчас занимается джиу-джитсу, Маск ответил: «Я готов к бою в клетке». Он также заявил, что это «цивилизованная форма войны» и что бой будет транслироваться в прямом эфире на Х.