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Бизнес ,  
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Маск предложил Цукербергу подраться после возвращения

Маск: предложил Цукербергу подраться у него дома после возвращения
Маск и Цукерберг обвиняют друг друга в отказе от поединка. Первый миллиардер рассказал, что его противник не хочет боя и не дал согласия на драку у него дома. Второй рассказал, что Маск уклонился от боя из-за операции
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters)

Бизнесмен Илон Маск вновь предложил главе Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марку Цукербергу провести поединок, когда тот вернется из поездки. Об этом Маск сообщил в Twitter.

«Сказали, что он уехал. Может быть, мы сможем сразиться, когда вернется?» — спросил миллиардер. И тут же задал еще один вопрос: «Почему он не хочет драться со мной?!»

Цуерберг, в свою очередь, обвиняет в уклонении от поединка Маска. В середине августа он рассказал, что предложил дату боя, а президент UFC Дэйна Уайт призвал сделать поединок благотворительным, но Маск не согласился, сообщив, что ему нужно сделать операцию. «Теперь он просит провести тренировочный раунд у меня во дворе», — добавил Цукерберг и резюмировал, что Маск, когда определится с датой, знает, как с ним связаться.

Провести поединок изначально предлагал сам Маск. Поводом стало появление приложения Threads от Meta, которое должно было составить конкуренцию Twitter. Бизнесмен настаивал, что запуск платформы поставит человечество «исключительно под каблук» руководителя Meta.

Цукерберг предлагал провести поединок 26 августа; в тот же день Маск ответил, что ему необходимо сделать МРТ верхней части спины и шеи. Он рассказал, что боль появилась после поединка с борцом сумо, и положительно оценил идею заменить поединок с Цукербергом дебатами.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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Марк Цукерберг

программист, предприниматель

14 мая 1984 года

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