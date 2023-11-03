Песков: Путин еще не определился со сроками оглашения послания в 2023 году

Песков сообщил, что Путин не определился с датой оглашения послания

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин еще не определился со сроками оглашения послания в 2023 году, сообщил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее «РИА Новости» сообщили о возможном выступлении Путина с посланием в период 11 -17 марта в рамках форума-выставки «Россия».

Форум откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. Песков уточнил, что Путин планирует посетить его, но это будет не в день открытия.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на выставке «наша страна покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте». Провести такой форум Путин поручил в марте 2023 года.

21 февраля Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Оно длилось 1 час 45 минут. В ходе выступления Путин, в частности, предложил создать фонд помощи семьям погибших в военной операции на Украине, запустить спецпрограмму льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК и ввести двухнедельный отпуск для военных и добровольцев каждые полгода.

В 2022 году Путин не обращался к Федеральному собранию. В Кремле объяснили, что это связано с «большой динамикой событий».